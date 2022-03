SERIE A FEMMINILE – Cambiano il giorno e l’orario della sfida Napoli-Juventus

Domenica per il Napoli femminile, fischio d’inizio alle ore 14,30, andrà a far visita all’A.c. Milan sul campo Vismara, ma la prossima settimana ci sarà la sfida contro la Juventus. In vista del match contro la capolista di coach Montemurro, cambia il giorno e l’orario della gara. Sarà il 19 Marzo alle ore 12,30 e non domenica. Lo annunciano le pagine social della Juventus.

La Redazione