Padovan, giorn.: “Creare la Superlega era un torto a tutto il calcio “

Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “La Juve gioca male, questo lo sanno meglio di me i tifosi bianconeri. Basta fare un giro sui social dove si legge sempre ‘Allegri out’. Questo accade perché c’è stato un Allegri del prima e uno del poi. Quello del prima vinceva gli scudetti, conquistava due finali di Champions, riempiva le aspettative dei tifosi. Quello di oggi non le riempie più perché ci si aspettava un andamento diverso rispetto a quando c’era Pirlo. Il calcio è cambiato e non vorrei Allegri fosse rimasto indietro. La partita contro la Fiorentina è imbarazzante, dove c’è stata un’occasione per Vlahovic e un cross diventato gol, ma ha attaccato solo la Fiorentina. A un tifoso juventino di un certo tipo piace ancora vincere e basta, ad altri che vedono il calcio internazionale di Klopp, Guardiola, quello inglese o il PSG, Allegri inizia a stare un po’ stretto. Capisco le perplessità di metà tifosi. La Juve non è una squadra da rivoluzione: quando ha provato con Maifredi non ci è riuscita e in meno di un anno è andato via. Nonostante Sarri abbia vinto lo scudetto non c’era soddisfazione perché qualcuno avrà pensato che bastava Allegri per questo traguardo. È un fatto storico, la Juve non ama le rivoluzioni e se le fa succede solo a metà. Magari Allegri vincerà pure, la Coppa Italia può essere alla portata, però non è l’allenatore con cui pensi di inaugurare un ciclo nuovo. Questo forse molti non glielo perdonano. Superlega? Tebas e Ceferin dovrebbero avere un linguaggio più consono alla realtà perché queste cose si possono dire al bar, in un contesto privato, familiare. Dette pubblicamente mi sembrano di cattivo gusto. Creare la Superlega era un torto a tutto il calcio ma per questa ragione servirebbe una maggior misura. Se il calcio è diventato un posto in cui si spara più forte per colpire l’avversario ce ne faremo una ragione e accetteremo anche questo. Comunque un minimo di contegno ci vorrebbe”.