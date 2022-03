Marchetti, giornalista: “Il Napoli ha imparato a soffrire e capitalizzare”

Su Radio Marte, è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ecco le sue parole: ” Napoli-Milan del mio cuore? Una sconfitta per il Napoli, quindi non lo dico! Scontro direttissimo ma non assegna lo Scudetto. Napoli in crescita, ha imparato a soffrire e capitalizzare. Il Milan ha tenuto botta, ha voglia e necessità di attaccare alto. Inter? In questo momento è in crisi d’identità, specialmente offensiva. Sicuramente il fatto che Lautaro Martinez non segni da 12 partite è un problema. Certo, il testa-coda con la Salernitana è il miglior modo per riscattarsi ma i campani sono diversi dal girone d’andata. L’Inter resta sempre con la partita in meno, peraltro. Molto dipenderà dai risultati delle coppe”.