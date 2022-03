Marchetti, esperto di mercato: “Mertens e Insigne devono essere sostituiti”

Su Radio Marte, è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ecco le sue parole: “Designazione di Orsato e Valeri per Napoli-Milan? Parto sempre dalla buonafede, dal presupposto che ognuno stia cercando di fare il meglio per questo bellissimo sport. E senza gli arbitri non si gioca. Anguissa? Io penso che un tentativo lo debba fare per riscattarlo a prezzo più comodo, ha avuto un impatto molto importante. Se ne aspetta il ritorno giustamente. Il discorso su terzini e attacco è molto ampio. Si può andare incontro a una rivoluzione come a una terapia conservativa. Mertens non ha ancora rinnovato e viene utilizzato con il contagocce. Osimhen rimane, Insigne è già via. Demme è meno doloroso rispetto a Mertens in caso di eventuale cessione, anche per Malcuit vale lo stesso. Ovviamente per Di Lorenzo serve un’alternativa. In attacco invece bisogna cominciare a pensare ai titolari. Mertens e Insigne devono essere sostituiti con dei titolari: se il Napoli vuole mantenere questo status è lì che deve fare la differenza”.