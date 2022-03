M. Mirabelli, DS Padova: “Sta facendo un grande lavoro, magari è l’anno buono”

A Radio Marte è intervenuto Massimiliano Mirabelli, DS del Padova: “Napoli come un esempio per il calcio italiano? Sono d’accordissimo, inizialmente ha trovato una Juventus da record in chiave Scudetto. Non è facile continuare negli anni a cambiare ma a lottare comunque. Quest’anno non ci sono favoriti, se la può giocare tranquillamente. Non tralascerei nemmeno la Juventus che sembra attardata per la Champions. Il Napoli sta facendo un grande lavoro e magari potrà coronare questo grande lavoro con una sorpresa e regalarsi lo Scudetto. Spalletti è abbastanza radicato ed esperto, sa gestire determinati momenti.”

Fonte: Radio Marte