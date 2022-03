M. Mirabelli, DS Padova: “Hanno una squadra matura, possono affrontare questa partita”

A Radio Marte è intervenuto Massimiliano Mirabelli, DS del Padova: “Milan squadra giovane ma forte, attualmente invece il Napoli ha negli interpreti una squadra che secondo me è matura, sa quando deve giocare una partita come questa. L’affronterà in una maniera diversa, con l’età giusta e l’esperienza giusta. Potrà averne solo benefici, io sono molto fiducioso per il Napoli. Spalletti? Lui, Pioli e Inzaghi sono tre allenatori importanti. Bisogna dire che lui è riuscito a essere bravo anche in piazze abbastanza difficili, non lo scopro di certo io. Ha carisma, conoscenze tecniche, tutto ciò che deve avere per essere il tecnico del Napoli oggi. Zitto zitto potrebbe spuntarla alla fine. Anche l’ambiente dev’essere fondamentale, dev’essere compatto e dare entusiasmo. Solo così si possono raggiungere obiettivi importanti.”

Fonte: Radio Marte