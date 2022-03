M. Mirabelli, DS Padova: “Grandissimo giocatore, ha dimostrato di essere presente”

A Radio Marte è intervenuto Massimiliano Mirabelli, DS del Padova: “Insigne? Grandissimo giocatore ma il Napoli ha dimostrato sempre di essere molto presente sul mercato, di conoscere sia quello italiano che estero. Sono sicuro che piangeremo tutti l’assenza di Insigne che è un grande talento ma sono certo che arriverà qualcuno che farà molto molto bene. I calciatori vanno via a scadenza di contratto? Qualcosa non va, anche perché sono soldi che alla lunga escono dal sistema calcio e non va bene. Quando ero al Milan c’erano 11 giocatori in scadenza di contratto e fu un lavoro lungo, difficile ma alla fine li rinnovammo tutti perché questo dà solidità al club”.

Fonte: Radio Marte