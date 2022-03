Longhi, giornalista: “Il Napoli si sta esprimendo come a inizio campionato”

Su Radio Marte, è intervenuto Bruno Longhi, giornalista, ecco le sue parole: “Mi sono fatto un’idea ben precisa: non esistono più le partitissime decisive. Abbiamo visto anche i derby di Milano, la trappola è sempre dietro l’angolo. Le piccole giocano tutte bene o sono attrezzate per far giocare male le grandi. Inter-Salernitana ormai non è più una partita scontata. Chiaramente se il Napoli dovesse vincere contro il Milan gli toglierebbe 3 punti. Un mese e mezzo fa si parlava dell’ipoteca dell’Inter, poi è successo ciò che è successo. Questo è il bello del campionato, è imprevedibile. Il Napoli sta tornando a esprimersi come a inizio campionato, l’Inter sta provando a ritrovare la via”.