Il nipote di Maradona gioca nel Tigre, con il suo migliore amico. Aguero, il papà: “Lo sosterrò”

La dinastia dei Maradona-Aguero continua. Il Kun ha rivelato che il figlio Benjamin (avuto dall’ex moglie Giannina e dunque nipote del Pibe de Oro) ha trovato già la sua prima squadra di calcio. “Ha iniziato a giocare per la prima volta. Prima si divertiva nel quartiere, ora però è andato al Tigre perché il suo migliore amico è lì. Devo andarlo a vedere, sarò esigente e onesto. Se il calcio gli piace, gli do il massimo sostegno. Ma se è solo un hobby, no”. Dello scorso dicembre, invece, la notizia del ritiro di Aguero senior: l’attaccante argentino, in forza al Barça nel corso dell’ultima stagione, ha dovuto concludere in anticipo la propria carriera per dei problemi cardiaci.

Fonte: CdS