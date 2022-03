Il Napoli sceglie la concentrazione: tutti i rinnovi sono “congelati”

In casa Napoli ci sono diversi calciatori in scadenza, o con scadenza ” a breve”. Per il momento pare che il club abbia deciso di non affrontare l’argomento rinnovi, lasciando la squadra tranquilla, in modo da affrontare le “cose di campo. Ne scrive stamattina La Gazzetta dello Sport:

“In società hanno deciso di congelare la situazione e non trattare rinnovi con alcun giocatore. Una politica che potrà risultare anche rischiosa (cominciare la stagione con giocatori come Koulibaly e Fabian in scadenza può essere un’arma a doppio taglio), ma che punta a tenere il gruppo unito e concentrato sull’obiettivo scudetto. Vedremo sul piano dei risultati quanto pagherà questa politica e soprattutto come renderanno tutti i giocatori in scadenza che ancora devono trovare una collocazione.”