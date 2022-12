Il gol di Fabian Ruiz ha riportato la passione al “Maradona” e fatto dimenticare i problemi dello stadio

Domenica sera il “Maradona” tornerà ad essere uno stadio che ritroverà la passione e il tifo come ai vecchi tempi. Domenica si giocherà Napoli-Milan, gara che rievoca i vecchi tempi, ovvero le sfide degli anni ’80, dov’era in ballo lo scudetto. Eppure negli ultimi anni, i social l’hanno fatto da padrone, la freddezza ha preso il posto della voglia di tifare per i colori azzurri. Spesso i motivi nel non andare al campo erano i problemi della struttura, oppure i servizi igienici che non funzionavano, fino al problema del parcheggio. Il gol di domenica contro la Lazio di Fabian Ruiz riporterà a riavere il tifo partenopeo ai fasti degli anni d’oro. Sono già stati staccati, come riporta il Corriere dello Sport, gli oltre 41 mila biglietti, insomma un clima davvero da grande evento. Dimenticati insomma i problemi dello stadio, Fabian e la squadra poi hanno fatto il resto.

