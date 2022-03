Hountoundji, si vuole chiudere per il difensore che piaceva già a gennaio

Il Napoli è ovviamente concentrato sulla stagione in corso, ma guarda anche a quelli che devono essere gli investimenti futuri. Occorre un difensore e il club azzurro si era già mosso a gennaio, ma l’operazione non si era conclusa. Giugno potrebbe essere la volta buona. L’interesse è per Cedric Hountoundji, difensore centrale del Clermont che può arrivare per due milioni. Nato a Tolosa, ma nazionale del Benin, Hountoundji è un profilo di esperienza (28 anni) e ha girato più Paesi (ha giocato anche nella Mls e in Bulgaria). È stato tra i protagonisti della storica promozione del Clermont in Ligue 1 ed è tuttora una colonna del club francese. Lo si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.