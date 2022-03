Doppio ex Nando De Napoli: “Insigne si merita lo scudetto”

Napoli e Milan si giocano lo scudetto, una sfida di altissima classifica come negli anni novanta: Nando De Napoli ne vinse due di tricolori con il Napoli e uno lo perse contro i rossoneri.

«Il Milan nel 1988 ci fu superiore in quella sfida al San Paolo e vinse 3-2 con merito, poi due anni dopo c’imponemmo noi nettamente per 3-0».

E ora si respira di nuovo quell’atmosfera al vertice della classifica:

Napoli e Milan sono in testa a punteggio pieno. «Bellissimo vedere il Napoli in testa e il fatto che lo scudetto se lo giochi con il Milan riporta alle emozioni di quelle sfide fantastiche degli anni novanta. I miei anni a Napoli sono stati straordinari, con la maglia del Milan giocai poco per l’infortunio ma i miei i ricordi di quell’esperienza sono lo stesso positivi per come venni accolto dall’ambiente».

Che ricordi ha di quelle partite? «I calciatori fantastici che c’erano da una parte e dall’altra, Maradona innanzitutto, Careca, Van Basten, Gullit: due squadre formidabili con tanti campioni che potevano risolvere da soli le partite con una grande giocata».

E ora? «Le individualità sono sempre importanti ma direi che Napoli e Milan stanno dimostrando di essere molto forti innanzitutto come collettivi».

Che ne pensa del centrocampo del Napoli? «Fabian Ruiz si sta confermando su alti livelli, Lobotka è la piacevole sorpresa di questa stagione: giocava poco l’anno scorso e adesso invece sta mostrando le sue grandi qualità tecniche. Tutti stanno dando tanto e direi che il centrocampo del Napoli ha qualcosa in più rispetto al Milan, dove comunque mi piace molto Tonali».

E nel Milan chi potrebbe fare la differenza? «Faccio due nomi: Theo Hernandez e Leao, secondo me sono i due che con la loro velocità possono fare la differenza».

E nel Napoli? «Osimhen ma soprattutto Insigne che è stato straordinario contro la Lazio: auguro a Lorenzo di vincere lo scudetto a Napoli, merita questa soddisfazione prima di andare via. Per lui che è napoletano la gioia sarebbe doppia. Io l’ho provata per due volte e so cosa significa».

Che partita s’aspetta? «Il Napoli proverà a fare di più la partita, il Milan credo punterà più sulle ripartenze: una partita che tutte e due proveranno a vincere, da cinquanta e cinquanta anche se nelle ultime gare il Napoli l’ho visto un po’ meglio del Milan».

La sfida Spalletti-Pioli come se l’immagina? «Spalletti ha cominciato subito benissimo a Napoli, Pioli si sta confermando dopo la buona stagione scorsa: sono due allenatori dalle idee offensive e mi piacciono molto».

E la lotta scudetto «Il Napoli è in piena corsa e ha una grande occasione, ci deve credere. Ma la corsa è apertissima: una corsa a tre con Milan e Inter dove tutte hanno le stesse chances».

Fonte: R. Ventre (Il Mattino)