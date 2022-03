De Napoli, ex Napoli: “Milan? Il Napoli proverà a fare di più la partita”

Fernando De Napoli, ex centrocampista di Napoli e Milan, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole “Il Napoli proverà a fare di più la partita, il Milan credo punterà più sulle ripartenze: una partita che tutte e due proveranno a vincere, da cinquanta e cinquanta anche se nelle ultime gare il Napoli l’ho visto un po’ meglio del Milan. Auguro a Lorenzo Insigne di vincere lo scudetto a Napoli, merita questa soddisfazione prima di andare via. Per lui che è napoletano la gioia sarebbe doppia. Io l’ho provata per due volte e so cosa significa”.