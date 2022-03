Daniele Daino, ex giocatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Sui problemi di Inter e Milan

“L’Inter sta attraversando un momento difficile dato da un calo fisico. L’Inter ha galoppato forte per due mesi, sono meno lucidi e non riescono a concretizzare quel poco che gli capita. ha tutta la forza per riprendersi ma deve trovare una condizione migliore psicofisica. Quando ripartiranno avranno tutte le qualità per farci vedere tutto- Il Milan ha pagato il fatto di dover giocare quasi sempre con gli stessi uomini. Diversi sono stati gli infortuni, non aveva sostituti in ruoli fondamentali, come il centrocampo. Quando non riesci a far rifiatare alcuni giocatori, queste cose poi e paghi. nel derby i rossoneri hanno interpretato meglio il match. Ma entrambe le squadre ad ora sono vulnerabili e non più imbattibili. Questa è un’occasione per il Napoli”.

Sullo scontro Leao-Di Lorenzo

“Leao è l’arma in più del Milan, ti spezza la partita con le sue accelerate devastanti. Se Di Lorenzo riuscisse a fermare queste accelerate potrebbe diventare fondamentale. Il Napoli deve entrare in campo in maniera più convinta. Il fatto di giocare al San Paolo una partita così, i partenopei devono giocarla con uno spirito libero, senza alcuna paura perché ha le qualità per giocarsela fino in fondo. L’allenatore sta facendo un grande lavoro, ci sono tutte le credenziali per arrivare fino in fondo. Anche se dovesse perdere il Napoli non sarebbe ancora fuori dalla lotta per arrivare in fondo”.