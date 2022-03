D. Dallera, giornalista: “Chi vince cambia il proprio volto, lo stato d’animo e le convinzioni future”

A Radio Marte è intervenuto Daniele Dallera, giornalista: “La gara di domenica sarà un piacere per il calcio, sono due squadre che cercano il gioco e il gol. Cambia molto avere o non avere Ibrahimovic? Certo che cambia, anche a livello di atteggiamento degli avversari. Lui di certo mette soggezione. Andando contro le mie convinzioni però Ibra, in una partita del genere, può creare qualcosa. I suoi problemi fisici sono un tema ma lui è una presenza costante, continua nelle attese dei tifosi e nelle nostre cronache, non sempre con coerenza. Cosa cambia se vince una delle due? Cambia proprio il volto, lo stato d’animo, le convinzione. Se vince il Napoli, dopo l’ultima prestazione e la vittoria strappata con i denti, la riflessione di Spalletti sulla personalità e il carattere, darebbe un’iniezione di fiducia e una bella botta per chi dovesse perdere“.

Fonte: Radio Marte