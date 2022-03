Andrea Agnelli, presidente della Juventus, è intervenuto a Londra, per il Financial Times Forum, ecco le sue parole: “Perché ha fallito la Superlega? Non ha fallito. La Superlega è un lavoro collettivo di 12 squadre, non di una sola persona. 12 club hanno firmato un contratto di 120 pagine ed è ancora vincolante per 11 di quei club”.