Ultime Napoli – Contro il Milan Spalletti ritrova il “recupera palloni” Lobotka

Da oggi inizierà la missione Milan, ovvero cercare di allungare nei confronti dei rossoneri in vetta alla classifica. Contro la squadra di Pioli, non basterà solo il cuore, come visto con la Lazio, oltre che la tecnica, ma anche la testa nel gestire al meglio la partita. Per questo che a centrocampo si sta pensando, come riporta il CdS, alla coppia Fabian Ruiz-Lobotka. Lo slovacco è entrato nel finale di gara dell’Olimpico e come sempre ha dimostrato di essere un ottimo recupera palloni, 11 in tutto in poco tempo. Su Anguissa invece si deciderà nei prossimi giorni, l’auspicio è averlo almeno in panchina, per avere un’arma in più nella serata del “Maradona”.

La Redazione