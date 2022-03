Domenica pomeriggio trasferta a Firenze per l’Hellas Verona di mister Igor Tudor, ma per gli scaligeri ci sono gli aggiornamenti sugli infortuni di Retzos e Barak. Per il difensore centrale, secondo Tmw, di lesione muscolare di primo grado all’adduttore della coscia destra. Per il centrocampista della Repubblica Ceca invece problema all’anca. Entrambi in dubbio delle sfide contro i toscani e in vista del match contro il Napoli del 13 Marzo.

La Redazione