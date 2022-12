TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Il Napoli? Oltre gli arbitri, sarà un bel duello per lo scudetto”

Nel corso di Teleclub Italia, programma “All Club Italia News”, condotto da Francesco Molaro, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Napoli contro tutto e tutti? Nell’ultimo fine settimana ci sono stati diversi errori, nonostante la tecnologia e per il finale di stagione sarebbe un peccato tutte queste incertezze arbitrali. Un mese fa dicevamo che l’Inter aveva il campionato in pugno, ma il calo avuto dai nerazzurri, ha fatto sì che gli azzurri, il Milan e anche la Juventus potessero recuperare punti. Un’eventuale pretendente allo scudetto dei partenopei? Per la solidità vista io credo i rossoneri, concedono poco agli avversari. Sulla carta l’Inter resta la candidata allo scudetto, ma è chiaro che da qui a fine stagione tutto può accadere. Il Napoli Primavera? Oggi ha perso contro la Fiorentina, di misura ed ora la classifica si è fatta difficile. Sul lanciare i giovani in prima squadra, bisogna che ci sia anche la mentalità, dei club ma anche dei ragazzi per emergere nel professionismo. Basti pensare che solo ora Nicolao sta crescendo in serie C, mentre Gaetano al terzo anno alla Cremonese sta giocando con continuità e va in gol con una certa continuità”.

