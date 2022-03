Spalletti e la voglia della squadra di prendere il risultato fino all’ultimo giro di lancette

Tre punti dolci e leggeri, come l’aria che si respira in vetta. Il mancino di Fabian Ruiz è una perla che ancora gira; che elegante va a depositarsi alle spalle di Strakosha e nella testa di tanti tifosi napoletani, presenti all’Olimpico o meno. Il gol più pesante della stagione fin qui, arrivato proprio negli ultimi secondi di partita. «Questi calciatori hanno carattere» ha subito confermato Luciano Spalletti nel dopo partita; sì, perché se per “carattere” intendiamo la capacità di una squadra di andarsi a prendere il risultato fino all’ultimo giro di lancette; allora il Napoli versione 2021/22 ha abituato bene i suoi tifosi fin qui.

Sono 10 (sui 49 complessivi registrati fino a ora), infatti, i gol che gli azzurri hanno saputo segnare in campionato nell’ultimo quarto d’ora di partita; quando la palla scotta e ogni possesso è fondamentale. Non tutti hanno cambiato l’economia della gara, ma tanti hanno saputo influire sul risultato; era stato così fià in avvio di stagione quando Petagna (84°) aveva affondato il Genoa a Marassi e Koulibaly (85°) aveva fatto impazzire il Maradona contro la Juventus. Era stato così anche per Victor Osimhen che con un gol al Torino (81°) aveva regalato tre punti fondamentali prima di Natale.

Lo stesso attaccante nigeriano che con il colpo di testa di Cagliari (87°) ha evitato il tracollo una settimana fa. E poi la Lazio all’Olimpico, il gioiello di Fabian al minuto 94 che ha fatto impazzire gli azzurri. In totale, la squadra di Spalletti ha saputo prendersi 13 degli attuali 57 punti nei finali di gara. Un dato che pesa soprattutto guardando alla corsa finale. E che anche in Europa ha confermato tutto il “carattere” di Insigne e compagni; nel girone di qualificazione 7 punti dei 10 totali erano arrivati grazie ai gol nel finale e 9 reti (sulle 18 complessive) sono state realizzate nell’ultimo quarto d’ora. Un filo conduttore che potrebbe accompagnare gli azzurri anche nel finale di questo combattuto campionato; con buona pace delle coronarie dei tifosi napoletani sparsi nel mondo.

Fonte: mattino.it