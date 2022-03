Petagna nuovo imprenditore napoletano. Ecco quando si parte

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, si è messo spesso in evidenza in campo, anche se è il vice Osimhen, e quindi deve aspettare il suo momento per dare il suo contributo. Ma il giocatore è anche imprenditore, e da qualche anno ha deciso, insieme al rapper Sfera Ebbasta e allo stilista Marcelo Burlon, di metter su l’Healthy Color, il famoso fast food tutto incentrato sul mangiar sano e il divertimento a tavola. Dopo Milano, Roma e Torino, ora aprirà a Napoli, anzi più precisamente ad aprile. Sono partiti in queste settimane i lavori così come la ricerca del personale che sarà presente all’interno del nuovo punto vendita.