Per Napoli-Milan disponibili solo i biglietti del ….settore ospiti

Sono quasi 40.000 i biglietti venduti in un solo pomeriggio: riempito in poche ore lo stadio Maradona per il match che profuma di scudetto di domenica prossima, Napoli-Milan, la sfida tra le due primatiste della serie A. Ad oggi è sold aut. Dopo il match inizierà il countdown per la corsa finale. C’è il profumo della vetta solitaria, lo sentono i tifosi del Napoli, lo sentono i calciatori azzurri e il tecnico Spalletti, tutti esaltati dalla vittoria in casa della Lazio in pieno recupero. Ieri i tifosi sono stati impegnati a “combattere” sul pc per comprare i biglietti, con curve e distinti in pratica esauriti mentre i giocatori azzurri si sono goduti i due giorni di riposo (vedi dove son stati, giorno di riposo ) a cui si aggiunge domani un’altra pausa. Gli allenamenti riprendono oggi, dopo essersi guardati in tv il derby di Milano di Coppa Italia.