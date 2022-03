Napoli-Milan, il tifo azzurro risponde presente all’appello

Domenica sera al “Maradona”, si giocherà il big-match valevole per il primato, tra il Napoli e il Milan. Una sfida che rievoca i bei tempi del “Pibe de Oro” e gli olandesi dell’era Berlusconi. In quegli anni due scudetti vinto dal club partenopeo e uno dai rossoneri. In vista della sfida al vertice, si è praticamente sold-out, le due Curve sono ormai esaurite, ma anche gli altri settori, i tagliandi sono rimasti pochissimi e che praticamente andranno a ruba. Non mancheranno anche i tifosi del Milan nel Settore Ospiti per sostenere i ragazzi di Pioli, insomma manca solo di alzare il sipario per la serata delle stelle.

La Redazione