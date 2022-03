Maradona e quel “no” a Putin: il rifiuto del Pibe al presidente russo

Tra i tanti personaggi che negli anni hanno ammirato Diego Armando Maradona di certo non manca Vladimir Putin, il presidente russo tristemente noto alla cronaca oggi per i fatti che accadono in Ucraina. Durante il Mondiale in Russia del 2018, Putin ha spinto con gli organizzatori per poter incontrare l’astro argentino, che però rifiutò il suo invito.

Alla base del no, l’orario deciso da Putin: «Non posso svegliarmi così presto e mettermi in viaggio, mi spiace perché ci saranno tutti ma gli ho già comunicato il mio no» le parole di Maradona agli organizzatori in un audio pubblicato da Infobae. Alla fine fu proprio Diego ad avere la meglio: pur di incontrarlo, infatti, Putin spostò l’incontro con il Diez dalle 9.30 del mattino al pomeriggio, favorendo l’arrivo dell’argentino

Fonte: Mattino.it