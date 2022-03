Malfitano, giornalista: “Insigne è tornato ad essere un ottimo giocatore”

Mimmo Malfitano, giornalista, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Mi chiedo perchè Insigne non giochi sempre allo stesso modo. La discontinuità nel rendimento è palese. Quando parlo di Insigne non mi sono mai esposto più di tanto sulle sue qualità di campione, perchè per me il campione è quello che quasi ogni domenica dimostra la sua importanza per la squadra. E’ reduce da un momento lungo di rendimento non alla sua altezza, mentre domenica è tornato ad essere l’ottimo giocatore visto negli ultimi anni”.