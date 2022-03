La maschera di Osimhen: ancora una Tac, poi si deciderà

Meno male che l’aveva addosso la maschera, domenica sera, Victor Osimhen. Perché lo staff medico ha tremato, tutta Napoli ha tremato, soprattutto dopo aver rivisto al replay il violentissimo impatto della testa del centravanti. La protezione funziona e anche Osimhen inizia ad abituarsi. Deve fare un’altra Tac e poi si deciderà se toglierla con il Verona o lasciarlo così magari fino alla sosta. Di sicuro con il Milan giocherà ancora con la protezione sul volto. Perché non è il caso di correre rischi in più. Il Napoli crede molto in lui, ha un contratto fino al 2025: chiaro che questa sua stagione da protagonista lo mette al centro delle voglie della Premier (il Newcastle su tutti) ma De Laurentiis non pensa a una cifra bassa per darlo via. Ha speso quasi 80 milioni per ingaggiarlo e per rinunciarvi non farà sconti eccessivi. Secondo i piani del Napoli, infatti, serve un altro anno in serie A prima di pensare all’addio. Magari un anno senza intoppi: perché davvero ne ha passate di tutti i colori in questi ultimi 18 mesi. Ma ora col Milan può arrivare una svolta: un gol a una grande. Ovviamente un gol come piace a lui: da tre punti.

Il Mattino