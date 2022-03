Alessio Romagnoli, lesioni escluse, ma presenza a Napoli a rischio

Dopo il derby di Coppa Italia giocato ieri sera, c’era attesa in casa Milan per le condizioni di Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero è uscito anzitempo da San Siro dopo aver accusato un risentimento al flessore della coscia sinistra. In mattinata il difensore è stato sottoposto ad accertamenti per capire l’entità dell’infortunio. Gli esami hanno escluso lesioni muscolo tendinee nella regione adduttoria sinistra. Ora, l’evoluzione del capitano rossonero sarà valutata giorno per giorno: la sua presenza contro il Napoli nel big match del weekend è comunque da considerarsi a rischio. Non dovesse farcela, come del resto accaduto in coppa, toccherebbe a Kalulu fare coppia con Tomori: ieri dal giovane francese sono arrivate buone risposte.