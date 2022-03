Il Napoli e la lezione dei club che si arricchiscono con i vivai

La partenza di Insigne suggerisce una riflessione su quanto ben poco, anzi per niente, il Napoli abbia sfruttato il suo settore giovanile. E questo anche alla luce di un interessante studio pubblicato dal Cies, il centro internazionale di studio dello sport che ha sede presso l’università di Neuchatel in Svizzera. Andando via Lorenzo, non ci saranno più napoletani nel Napoli. Nessun calciatore cresciuto nel vivaio utilizzato dall’allenatore di turno non per una manciata di minuti, a partita già ampiamente vinta o persa.

Il Napoli non ha una struttura per il settore giovanile, che è diviso tra lo stadio di Cercola, dove è di scena la Primavera che sta vivendo l’ennesimo mediocre campionato, e il campo Kennedy, dove giocano le altre squadre del vivaio. Non vi è stato mai un progetto di sviluppo di una struttura da sempre pilastro nella storia del Napoli. Giova ricordare che nell’anno del primo scudetto (1987) vi erano, tra titolari e riserve, sette giocatori cresciuti nel vivaio azzurro, a cominciare da Ciro Ferrara, futuro nazionale e capitano nel post Maradona.