Higuain sulla MLS: “È come essere tornati al dilettantismo, qui non c’è cattiveria o invidia”

Gonzalo Higuain, ex attaccante del Napoli di Sarri, ma anche della Juventus, ha parlato della MLS, il campionato americano dove a luglio comincerà a giocare anche Lorenzo Insigne nel Toronto: “Questo campionato ha trent’anni, non può competere ancora con campionati che vanno avanti da oltre un secolo. È come essere tornati al dilettantismo, qui non c’è cattiveria o invidia. Arriviamo allo stadio due ore prima della partita, mia moglie e mia figlia possono scendere in campo senza problemi. È tutto più naturale, non meno regole: il weekend si gioca, il resto della settimana non hai pressioni”.