Higuain sull’ MLS: “Qui ho trovato la tranquillità emotiva che cercavo”

Gonzalo Higuain ha giocato nei maggiori campionati europei, oltre ad essere nazionale argentino. Ora è negli Stati Uniti dove ha iniziato la sua terza stagione. In un’intervista ad Olè ha parlato di questa sua scelta di “tranquillità”. Ha parlato delle critiche ricevute in giro per l’Europa e di questo cambiamento sia calcistico che culturale avvenuto nella sua vita:

“Cercavo tranquillità emotiva e interiore, l’ho trovata. A livello di sicurezza, rispetto, critica, sono uscito da tutto quel vortice che c’è in Europa. Non pensavo che avrei ottenuto così tanto. Volevo tornare al dilettantismo, come quando giocavo nelle giovanili. Qui non c’è malizia, né sospetto, né invidia. Se un giornalista fa una critica, la fa con rispetto. Qui se giochiamo in casa arriviamo due ore prima della partita, mia figlia può scendere in campo con mia moglie... ci sono meno regole, tutto è più naturale. Sembra che tu giochi a calcio nei fine settimana e durante la settimana ti rilassi. È un campionato molto bello da giocare e ti permette di essere felice anche fuori dal campo”.