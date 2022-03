Gregucci: “Il Napoli lotta per lo scudetto meritatamente, ma ci vuole una riforma”

Su Spalletti e la lotta scudetto del Napoli

“Bisogna contestualizzare i momenti. Gattuso ha portato a Napoli la voglia di tornare ad essere protagonisti in una marea di difficoltà. Nell’era Gattuso, Osimhen non ha quasi mai giocato tra i vari infortuni ed il Covid. Il Napoli va di diritto a contendere lo scudetto, perché giocatori di qualità ne ha ed anche tanti. Il senso di appartenenza del Napoli, però, va rifondato. Per esempio, Insigne che va in Canada, Mertens che è sul crepuscolo della sua carriera calcistica. I giocatori giovani, che sono cresciuti a Napoli devono tramandare il senso di appartenenza agli altri. Non conosciamo i rapporti che ci sono tra il Napoli e la società. Purtroppo nell’era contemporanea se arriva un’offerta importante ad un tuo giocatore, devi salutarlo. Quando perdi identità in una città come Napoli, questa ti travolge”.