Gragnaniello: “Ospina, al di là dell’errore è un portiere affidabile”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Raffaele Gragnaniello, ex portiere del Napoli e consigliere della Assocalciatori.

Sul momento globale

“Sono anni difficili, non è facile. Vedere i bambini catapultati così in questa situazione dispiace. Loro è come se si fossero abituati ormai ad una continuità di notizie non positive”.

Sulla crescita di Ospina

“Ha caratteristiche importanti, è affidabile. Al di là dell’errore, che può capitare a chiunque, si vede già dal viso e da come si muove è un portiere che trasmette fiducia. I risultati, infatti, si vedono”.

Su Meret

“Il giudizio qui è particolare. Un atteggiamento o uno sguardo può fare la differenza, è fondamentale. Normale che paghi dazio se giochi poco o addirittura non giochi. In una situazione come il calcio puoi allenarlo quanto vuoi il portiere, ma non sarà mai “della squadra” in allenamento. Il miglior allenamento per il portiere è la partita. Più giochi e più diventi forte”.

Sulla poca continuità di Meret

“Il passaggio al Napoli dice che gli ha bloccato la crescita? Dove si può arrivare si deve misurare in una big, che è il Napoli, e qui ha pagato dazio. Nulla toglie che potrà colmare questo ritardo, ma al momento lo è. La prossima stagione se fossi De Laurentiis cercherei di trattenere Ospina, è uno dei migliori. Sarebbe il primo obiettivo per una big. Per quanto riguarda Meret tutto è legato ad Ospina. Punterei a rinnovare e vedere con lui se trattenerlo o mandarlo a giocare di più altrove. Meret è come una macchina ancora in rodaggio, ed è un peccato lasciarla andare via. Cercherei di capire dove può arrivare”.

Sul momento del Napoli e la partita con il Milan

“Mi aspetto una gara bella da vedere, come contro la Lazio. Il Napoli ci arriverà forte di un risultato importante. Il Milan è in difficoltà, come l’Inter. I partenopei faranno una grande gara”.

Su chi sarà la vincitrice del campionato

“Ho paura della Juventus. Può essere l’impresa di una squadra che è stata in difficoltà per tanto tempo ma che ora è uscita fuori ed ha i mezzi per giocarsi partite di alto livello”.

