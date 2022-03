Gazzetta – Risentimento all’adduttore per Romagnoli, in dubbio per il Napoli. Ecco la situazione

Il derby di ieri sera fra Milan e Inter per la semifinale, gara d’andata, di Coppa Italia, di Romagnoli è durato poco. Il capitano del Milan infatti è stato costretto ad uscire per un infortunio muscolare, in dubbio quindi per la gara di domenica col Napoli. Oggi La Gazzetta dello Sport scrive: “Il derby di Romagnoli è durato 26 minuti. Una porzione ridotta durante la quale il capitano rossonero ha comunque confermato di essere in un buon momento: oltre all’anticipo su Dzeko, si sono visti la personalità dei bei tempi nel guidare il reparto e un buon senso della posizione sulle rare discese interiste. Quindi l’infortunio, un risentimento all’adduttore sinistro: dopo un rapido consulto con lo staff medico del Milan, Romagnoli ha ceduto la fascia da capitano a Kessie e si è diretto verso la panchina. Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali e si capirà se potrà recuperare in tempo per Napoli. Per Romagnoli è il secondo stop fisico in stagione (Covid escluso): a novembre si era fermato per un problema analogo, una infiammazione agli adduttori che gli aveva fatto saltare il derby di andata in campionato”.

