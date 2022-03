Gazzetta – Il Napoli ha segnato per otto gare consecutive

Il Napoli dovrà approfittare del momento della classifica favorevole, in cui gli azzurri, con la vittoria sulla Lazio, hanno raggiunto il Milan in cima alla classifica. La Gazzetta dello Sport scrive: ““Il Napoli cercherà di superare se stesso anche in quella specifica graduatoria. Nel senso che in questa stagione di Serie A la formazione di Luciano Spalletti è già andata in gol per otto partite consecutive. È accaduto nel filotto iniziale degli otto successi di fila che venne interrotto dallo 0-0 dell’Olimpico contro la Roma del 24 ottobre. Allora il bottino globale fu di 19 reti. Ora risultano pesantissime le 14 realizzazioni che hanno punteggiato nelle 8 giornate del 2002 la rincorsa alla vetta della classifica culminata domenica sera con i tre punti dell’Olimpico”.

IlNapolista