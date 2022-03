Fabian Ruiz e l’ultimo tabù da sfatare. Le “sirene estere” continuano a suonare

Il gol all’ultimo secondo contro la Lazio, tiro chirurgico a giro che ha battuto Strakosha, ha davvero riacceso la fiammella nel Napoli e nei suoi tifosi. Fabian Ruiz, ha confermato di essere il miglior stoccatore del campionato da fuori area, dove ha una precisione nella conclusione e per i portieri è difficile da leggere. Domenica sera arriverà il Milan di Stefano Pioli ed è rimasta l’unica squadra alla quale non ha ancora fatto gol, perciò il classico tabù da sfatare. Un’altra serata da protagonista darebbe ancora di più la certezza anche in chiave mercato. I primi 4 mesi dell’ex Betis Siviglia già sono stati un segnale della sua crescita definitiva, senza dimenticare le reti di questa stagione. Sullo spagnolo i club della Liga, come riporta il Corriere dello Sport, Real Madrid e Barcellona, ma anche della Premier League con Manchester City, il Newcastle e l’Arsenal. Le “sirene estere”, continuano a suonare e De Laurentiis comincia a sentire con grande insistenza, visto che nel frattempo sul discorso rinnovo è rimasto congelato da diversi mesi.

La Redazione