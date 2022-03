Dopo Rrhamani possibile nuovo asse di mercato Napoli-Hellas Verona

Il Napoli e l’Hellas Verona, un asse di mercato che in passato si è già sviluppato ed ha portato Amir Rrhamani per rinforzare la difesa. Senza dimenticare anche i vari Amrabat e Kumbulla che all’ultimo hanno detto di no, per accettare le destinazioni Fiorentina e Roma. Lo stesso discorso vale anche per Zaccagni che sembrava fatta, ma poi la Lazio, con uno scatto nel finale, lo ha bruciato alla concorrenza partenopea. Adesso, secondo Sportmediaset, il nome nuovo è Adrien Tameze. Il giocatore ex Nizza e Atalanta, ha dimostrato non solo forza fisica, ma anche di essere concreto in zona gol. Il prezzo che chiede il club del presidente Setti è sui 15 milioni e visti i rapporti tra le due società si potrebbe fare. Ovviamente con la partenza di Fabian Ruiz e Demme, lascerebbe lo spazio per il mediano degli scaligeri. Insomma Tameze sarebbe il classico elemento tutto fisico ma anche tecnica.

La Redazione