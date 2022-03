Crippa, ex Napoli: “Il calendario è alla portata del Napoli dopo il Milan”

Massimo Crippa, direttore sportivo del Renate ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha tutte le carte in regola per arrivare in fondo allo scudetto. Il calendario è alla portata del Napoli dopo la gara col Milan. Quella di domenica sarà una gara da vincere a tutti i costi e vedo che c’è tanto entusiasmo. Adesso sta alla squadra di Spalletti portare a termine la vittoria dello scudetto. Ieri ho visto il derby ed il Milan a livello fisico sta bene, ma l’Inter non l’ho vista tanto bene. I nerazzurri sono in netta difficoltà, forse il calendario può dargli una mano. Mi sarebbe piaciuto tornare in campo per Napoli-Milan, ma ci vorrebbe la canzone ‘Non ho l’età’. Barella? Mi piace tantissimo, è un perno dell’Inter e dell’Italia, ma sta attraversando un periodo di appannamento. Spero non si riprenda in queste prossime giornate. Giroud? Ci sarà Koulibaly ad occuparsene, non mi preoccupa”.