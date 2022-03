Chelsea; Abramovich vuole vendere subito, lunedì prime offerte

Importante novità sul futuro del Chelsea: la banca d’affari Raine Group, con sede a New York, ha fatto sapere ai potenziali compratori di presentare delle offerte indicative già per la giornata di venerdì. Raine Group gestisce la vendita per Roman Abramovich che vuole vendere in fretta il club. Oltre al già citato Hansjorg Wyss, potrebbe entrare in corsa anche Todd Boehly, co-proprietario dei LA Dodgers. Un pool chiaramente di potenziali compratori molto ridotto visto il prezzo che il club dovrebbe costare ma quel che risulta al New York Times è che più avanti si andrà con le trattative, più il prezzo diminuirà.

Fonte: NewYorkTimes