Caputi, giornalista: “Scudetto? I tifosi sanno che non bisogna illudersi”

Massimo Caputi, giornalista, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “La piazza di Napoli ed i tifosi sanno che illudersi o dare per scontato qualcosa potrebbe essere pericoloso e ci vanno coi piedi di piombo. Il Napoli si gioca tutte le carte, ci sono undici tappe e quella di domenica è una bella tappa di montagna che se superi ti porta ad una buona discesa. Il Napoli è riuscito, meglio di chiunque altro, a sopportare un periodo fatto di tante assenze. E’ stato bravo Spalletti a gestire la situazione ed ora col rientro di altri giocatori le prospettive sono buone. Il Napoli si gioca tutte le sue carte, a pieno titolo, per lottare per lo scudetto. Il goal di Fabian a Roma è stato stupendo, ma mi è piaciuto il fatto che la squadra non s’è accontentata del pari ed ha provato a prendersi la vittoria riuscendoci”.