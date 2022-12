CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Grava? Belle le sfide contro Ronaldinho. La Primavera atteso dalla sfida contro il Milan”

Nel corso di Canale 8, durante il programma “Linea Calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Gianluca Grava? Mi ricordo delle belle sfide contro Ronaldinho e lui spesso riusciva ad avere la meglio e in quella circostanza terminò 1-1 con i gol di Campagnaro e pari di Pippo Inzaghi. Lui ha anche detto che sui giovani non bisogna mettere pressione per farli crescere nel professionismo. Oggi la Primavera ha perso di misura a Firenze, match di recupero per i casi Covid della squadra viola di inizio Gennaio. Ha deciso il gol di Corradini su rigore, sfortunati gli azzurrini con il palo di Saco, su cross di Vergara. Prossimo match per i ragazzi di Frustalupi sarò contro il Milan, anticipo del big-match dei grandi di domenica sera al “Maradona”. Ora servono punti per la squadra Primavera per evitare la retrocessione dopo un anno dalla promozione”.

