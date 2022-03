Bruscolotti: “Napoli-Milan? La storia si ripete, non dimentichiamo una cosa importante”

Beppe Bruscolotti, difensore del Napoli ai tempi di Maradona, e degli scudetti azzurri, ha parlato al quotidiano Roma, a pochi giorni dalla sfida diretta fra Napoli e Milan, in programma domenica al Maradona. “Sì, la storia si ripete, non dimentichiamo che gli scudetti del Napoli sono arrivati battendo le due squadre di Milano: Inter e Milan. Non vedo similitudini tra il mio Napoli e quello attuale. Sono tempi diversi, modi diversi e uomini diversi. Sono passati molti anni. E’ cambiato tutto nel calcio, il modo di giocare, le responsabilità. Quest’anno sarà una corsa apertissima per il tricolore fino alla fine. Non ci si può concedere di sbagliare una partita. I tempi si accorciano e la corsa è sempre più avvincente”.