Bonfrisco, ex arbitro: “Napoli-Milan penso sarà arbitrata da Orsato”

Angelo Bonfrisco, ex arbitro, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “Ho sentito troppe critiche contro il VAR, però ha risolto il 50% dei problemi del calcio. Influenza dagli episodi? Mi rifiuto di crederci. Sportivamente parlando è chiaro che la partita non si rifarà mai perché l’errore del VAR non può invalidare una partita. Se va via la corrente e si spegne il VAR (ad esempio) restano le decisioni del campo. Manca un pezzo, il colloquio di Guida al VAR con l’arbitro Marchetti per capire se effettivamente lui fra le immagini non ha avuto la certezza del tocco di mano. Se così fosse sarebbe l’unica giustificazione che porterebbe al mancato annullamento di questo gol. Mi sembra paradossale che con i mezzi tecnologici non riusciamo a vedere questo tocco. Napoli-Milan penso sarà arbitrata da Orsato: è la partita numero uno e serve l’arbitro numero uno. Non credo ci sarà Valeri al VAR. Con Orsato in campo starei troppo tranquillo comunque”.