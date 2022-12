Bigon: “Napoli-Milan? E’ un misto di sentimenti, emozioni, vicissitudini per chi ha vinto uno scudetto con entrambe”

Alberto Bigon, allenatore del Napoli nell’anno del secondo scudetto azzurro, 1989-90, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, a pochi giorni dalla sfida importantissima fra Napoli e Milan, in chiave scudetto, essendo entrambe in cima alla classifica. “Lo scudetto della Stella da giocatore nel 1978-79 con il Milan, il secondo e ultimo scudetto del Napoli da allenatore nel 1989-90. Il dualismo tra le due squadre in testa alla classifica, potenziato dallo scontro diretto di domenica, non può lasciare indifferente Alberto Bigon, che la rivalità l’ha vissuta – e risolta a proprio favore – praticamente l’ultima volta che si è verificata, quando Napoli e Milan erano le più forti e lui portò al San Paolo un trionfo storico. “Che effetto mi fa vederle ancora davanti insieme? Un misto di sentimenti, emozioni, vicissitudini per chi ha vinto uno scudetto con entrambe”. E non sono certo in tanti a poterlo dire”.

