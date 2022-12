Andrea Costa (Sottosegretario Ministro salute): “Capienza 100% al “Maradona”? Ecco quando avverrà per i tifosi del Napoli”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante il programma “Punto Nuovo Show”, condotto da Umberto Chiariello, Marco Giordano e Alessandro Montano, è intervenuto il Sottosegretario del Ministro della Salute Andrea Costa. “​Per Napoli-Milan non ce la faremo a tornare alla capienza massima allo stadio. Confido per il 24 marzo, in occasione dell’impegno della Nazionale, per avere lo stadio al 100%. I dati migliorano, serve un segnale da dare anche ai cittadini. Dobbiamo proseguire nella somministrazione della terza dose. Le evidenze scientifiche dimostrano come sia la terza dose a proteggere dalla malattia. Napoli-Fiorentina al 100%? Credo sia un obiettivo assolutamente raggiungibile. Lavoriamo per quello e i dati ci confortano”.

