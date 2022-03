Agostinelli, allenatore: “Lobotka giocherà titolare in Napoli-Milan”

Su Radio Marte, è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore, ecco le sue parole: “Rendimento al Maradona? Lo stadio non è mai stato pieno, questo incide. Numeri ancora più neri in casa ce li ha l’Atalanta. Anche dal punto di vista tattico sicuramente c’è un tema, non essendo una squadra fisica gli avversari possono essere più pericolosi giocando in trasferta. Fabian Ruiz? Può organizzare il gioco ma per me è una vera mezzala che può svariare da destra a sinistra. Con Lobotka che gli fa più da filtro questa può essere una mossa importante. Credo che lo slovacco giocherà titolare in Napoli-Milan.

Quanto sposta il gol di Fabian Ruiz a livello di morale? Tantissimo, anche perché hai giocato in casa della Lazio che è una signora squadra. Ci sono partite in un campionato che si ricordano perché rappresentano un momento particolare. Chissà che il Napoli non si ricordi di questa partita, potrebbe essere una partita svolta. Ne dà tanto l’idea ma vediamo a fine campionato. Il Milan ieri sera non mi è piaciuto. E attenzione perché forse la fascia sinistra del Milan è la più forte d’Europa. Elmas? I tre giocatori che sono entrati contro la Lazio sono stati bravi ma la vera differenza l’ha fatta Fabian Ruiz. Elmas è un tuttocampista e dimostra sempre di meritare qualcosa in più, difficilmente delude ma è meglio come mezzala”.