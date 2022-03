Sfida al vertice ai rossoneri: Napoli “in fila” per il Milan

La vittoria sulla Lazio ha dato il via, la spinta, l’entusiasmo. E come è cominciata la rincorsa al primo posto solitario, così è cominciata la corsa al biglietto. Emblematico il titolo de il Mattino: “Caos biglietti per il Milan: fila virtuale di 23 mila tifosi“. In verità, già iniziata da alcuni giorni, cioè nella notte tra domenica e lunedì tantissimi tifosi azzurri erano in coda sul sito Ticketone per acquistare un tagliando per la gara contro gli uomini di Pioli. Poi, ieri, per la sfida all’altra prima della classe, tutto si è trasformato in una corsa collettiva, con migliaia di appassionati in giro per la Campania ad accaparrarsi un biglietto in vista di domenica sera. La vendita era partita quasi timidamente prima del successo contro la Lazio, ma i tre punti che sono valsi il primo posto in graduatoria hanno tolto ogni velo sull’importanza della partita.