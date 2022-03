Sconcerti: “Il Napoli ha, dall’inizio, la miglior difesa del campionato”

Mario Sconcerti, giornalista, analizza sul Corriere della Sera il percorso del Napoli, che lo ha portato adesso al primo posto in classifica insieme al Milan.

“Il Napoli è stato fino a oggi la squadra più regolare. (…) Non ha avuto crisi di gioco, è riuscito anzi a moltiplicare i nuovi titolari quando quelli veri mancavano. È corretto darle una chance in più nella corsa con Milan e Inter perché gioca bene in modo stabile, anche quando non è in giornata. E ha dall’inizio la miglior difesa del campionato. Questo significa non subire mai più di un gol a partita.

Il Napoli è spesso bello da vedere, ma non ha una grande carica guerriera, ama giocare, lascia che sia la sua differenza tecnica ad aprire il solco. Nemmeno adesso che ogni partita è una finale trova davvero cattiveria. A Roma ha sofferto per un tempo la Lazio in modo assillante, ripartendo poco, come potesse permettersi di perdere la partita. Con l’Inter si fermò nel primo tempo. Spalletti ha battuto spesso su questa piccola calma che tarda a diventare prevalenza”.

