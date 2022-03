PRIMAVERA 1 – I convocati del Napoli. Domani recupero contro la Fiorentina

Domani pomeriggio alle ore 15,00, presso lo stadio G. Bozzi si giocherà il recupero del campionato Primavera 1 valevole per la quattordicesima giornata tra la Fiorentina e il Napoli. La sfida non si giocò, causa i casi Covid di inizio Gennaio dei giocatori viola. Il tecnico degli azzurrini Niccolò Frustalupi ha diramato la lista dei convocati, out per squalifica Daniel Hysaj.

I convocati di Frustalupi: Acampa, Ambrosino, Barba, Boffelli, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, De Luca, Di Dona, Flora, Giannini, Gioielli, Idasiak, Manè, Marchisano, Mercurio, Pesce, Pontillo, Saco, Spavone, Vergara

Fonte: sscnapoli.it