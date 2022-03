Nel 2022 il miglior rendimento è del Napoli. I numeri

D a dove cominciamo? Beh, facile, dalla grande notizia da titolo: il Napoli ha agganciato il Milan in testa alla classifica ed è in piena lotta per l o scudetto. Anzi, tanto per citare lo Spalletti del post partita con la Lazio: «Ho due notizie da darvi», l’annuncio solenne ai giocatori negli spogliatoi dell’Olimpico dopo la trafila dei microfoni e l’elogio del carattere. «Siete primi in classifica!». E giù applausi, risate e sprazzi di gioia vera. E poi, giusto per tenere ancora più alto il morale della truppa, via con il jolly del meritato riposo in coda alla mitragliata di impegni in serie: «Ci vediamo mercoledì». Cioè domani. Pausa raddoppiata, adios stress e tossine: domenica si va in scena con i ragazzi di Pioli, il profumo dello scudetto è ovunque e il signor Luciano ha ritenuto di allentare la pressione innescata dalle aspettative. Che ora sono alte, inevitabilmente: il Napoli comanda insieme con i rossoneri con due punti di vantaggio sull’Inter, che però deve recuperare la giornata con il Bologna, e vanta anche il miglior rendimento del 2022 con 5 vittorie, tre pareggi e 18 punti. Il Napoli, dopo l’aggancio in vetta, può davvero spiccare il volo sulle ali di un entusiasmo che gli ultimi risultati hanno smorzato alle milanesi e soprattutto ha riconquistato il suo pubblico: al Maradona, per questa grande sfida che fa molto Anni 80, anni mitici, lo stadio sarà pieno. Cioè al settantacinque percento: 41mila spettatori. E l’altro venticinque vibrerà nell’aria: la città, questa volta, ha proprio voglia (e bisogno) di crederci.

Fonte: F. Mandarini (Cds)